Bientôt une rencontre historique entre Kim Jong-un et Donald Trump

Kim Jong-un a fait de grands pas en matière de diplomatie. Après son entretien pacifique avec son homologue sud-coréen, il s'apprête à rencontrer Donald Trump à un sommet prévu d'ici le mois de juin. Le leader nord-coréen a également promis de fermer son site nucléaire au mois de mai et a invité des experts sud-coréens et américains à y assister. Une attitude dont le président des Etats-Unis se vante d'en être à l'origine.