Bienvenue chez moi : un Auvergnat dans le Sud

Notre première destination se trouve à quelques kilomètres de la Carnon, sur l'étang de Thau. La mer fait quatre à cinq degrés de plus que la Méditerranée. Un paradis secret, accessible uniquement en bateau. Nous changeons de rive pour découvrir un autre coquillage. C'est une spécialité de l'étang de Thau. L'huître de Bouzigues est élevée dans des parcs en plein cœur de l'étang. Nous regagnons la terre ferme pour trouver l'autre trésor de la région. Après une quarantaine de kilomètres plus au nord, on aperçoit le Pont du Diable. Il marque l'entrée dans les Gorges de l'Hérault depuis plus de 1 000 ans, et on raconte que son créateur n'est autre que le diable. Pour se rafraîchir, il faut remonter les cours de la rivière et plonger sous terre dans la grotte de Clamouse. Dans le Spéléopark, on découvre la grotte avec une simple lampe frontale comme les explorateurs en 1945. Enfin, nous partons à la découverte de Saint-Guilhem-le-Désert. Bercé par les chants des cigales, c'est l'un des plus beaux villages du pays. TF1 |Reportage A. Bacot, L. Garcia