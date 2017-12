La bière dans tous ses états

La République tchèque, berceau de la bière blonde, produit deux milliards de litres de bière par an. Elle exporte dans le monde entier mais conserve 84% de sa production pour son marché local. D'ailleurs, avec une consommation moyenne de 150litres/an/habitant, les Tchèques sont les plus gros consommateurs de bière au monde. Dans le pays, cette boisson est également utilisée comme produit cosmétique depuis le XIIIème siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.