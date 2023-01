Bière, vin, cocktail : le sans alcool s’envole

Du champagne, du pétillant, de la bière et du vin, jusque-là, rien de très surprenant chez un caviste, à un détail près. Et dans cette boutique, en plus du vin, vous trouverez plus de 400 autres boissons sans alcool. Une bonne nouvelle donc pour tous ceux qui choisissent de limiter leur consommation, ou qui sont privés d’alcool. Pourtant, la tendance zéro alcool séduit déjà les plus grands cépages. Direction la Gironde, à l’Hexagone, la consommation de vin a baissé de 30 % ces dix dernières années. Alors, pour gagner de nouveaux consommateurs, ce domaine qui produit chaque mois plus de 15 000 bouteilles, propose une version sans alcool de son meilleur creux. Pour préserver cet équilibre précieux, il a fallu faire appel à ce laboratoire spécialisé. Sympa, conviviale, et pour le même prix, un pari ambitieux. Ce bar sert plus de 40 boissons distillées sans alcool. Le serveur à gauche réalise un cocktail à base de gin traditionnel, À droite, le même mélange avec du gin désalcoolisé. Et c’est peut-être l’argument qui pourrait bien convaincre les plus réticents. Une boisson sans alcool peut être consommée sans modération. TF1 | Reportage A. Basar, I. Rachati