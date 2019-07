Bières artisanales : les brasseurs se font mousser

C'est une boisson dont la consommation avait reculé pendant des décennies. La bière a de nouveau la côte, grâce aux brasseries artisanales. Leurs produits offrent une plus grande qualité, mais aussi une personnalité très recherchée par les clients. Le nombre de producteurs aurait d'ailleurs doublé depuis 2015, et certains proposent même des formations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.