Big Ben : dans les entrailles du plus célèbre monument de Londres

Emblème de Londres, Big Ben est sans doute l'horloge la plus célèbre du monde. À toute heure de la journée, on trouve à ses pieds des touristes prêts à prendre la pause, venus du monde entier pour l'immortaliser. Lors de ses visites de la capitale Britannique, impossible pour Sophie Perez, guide conférencière ô tours de Londres, de ne pas s'arrêter sur ce monument incontournable. Et pourtant, "Big Ben n'est pas le nom de la tour, Big Ben, c'est le nom de la cloche de 13,7 tonnes qui se trouve à l'intérieur de la tour", explique-t-elle. Nous pénétrons dans un site encore fermé au public et en pleine rénovation. Dominant le Parlement britannique, Big Ben se mérite, 334 marches pour arriver jusqu'en haut du beffroi. Mesurant 2,20 mètres de haut, 2,70 mètres de large, c'est une cloche trop imposante pour se balancer. La faire sonner est donc le travail d'un marteau de 200 kg. Un outil si lourd qui a fissuré Big Ben lors de son installation en 1959. Faire pivoter la cloche a permis de régler le problème, mais le carillon de Big Ben a mis ensuite plusieurs années avant d'être accepté. Depuis 160 ans, Big Ben a sonné chaque heure sans discontinuer jusqu'en 2017. La cloche s'est alors tue. La tour a été recouverte d'échafaudage pour un ravalement de façade et une restauration minutieuse. Rouille, fissure, mais aussi peinture et dorure, pendant cinq ans, 500 personnes se sont succédé pour lui donner une seconde jeunesse. Le cadran a même retrouvé son bleu d'origine. En ce moment, avant de mettre Big Ben en service, il faut s'assurer que tout fonctionne. Car derrière les cloches et les cadrans, c'est littéralement toute une mécanique qu'il faut huiler. Plusieurs semaines de tests sont encore nécessaires. Les visiteurs ne sont pas admis avant le printemps prochain. Big Ben en revanche devrait reprendre son carillon dès cet automne. Londres retrouvera sa mélodie familière et intemporelle. TF1 | Reportage É. Stern, L. Barbazanges