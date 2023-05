Bijouterie de luxe : des braqueurs au sang-froid

Pendant que ses deux complices sont à l'intérieur de la bijouterie, l'un des braqueurs, une arme à la main, garde l'entrée. Très calmement, il intime à un piéton de changer de trottoir. Quelques minutes plus tard, les trois hommes repartent à moto, emportant avec eux plusieurs millions d'euros de bijoux. Leur sang-froid a surpris tous les témoins de la scène. L'opération semble minutieusement préparée. Avaient-ils repéré les lieux ? Selon nos informations, la direction de l'établissement avait, la semaine dernière, signalé trois hommes aux comportements suspects. Ils étaient entrés dans la boutique avant de ressortir, sans rien acheter. Autres détails, l'un des braqueurs, au moins, portait un brassard de police. "Je pense qu'ils veulent que l'armée se doute pour faire ça tranquillement en plein après-midi et sans que personne sur la voie publique ne soit étonné. De notre côté, on les voit avec des motos de grosses cylindrées, casquées, ça peut laisser penser aux Brav-M", déclare Yann Bastière, déléguée national d'investigation. La brigade de répression du banditisme est chargée de l'enquête. Les trois braqueurs sont toujours recherchés. TF1 | Reportage B. Guènais, J. de Francqueville, L. Baqué