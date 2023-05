Bijouterie de luxe : un braquage en plein jour au coeur de Paris

Il est 13 h 45, deux motos se sont arrêtées devant l'une des plus prestigieuses bijouteries de Paris, Place Vendôme. Un homme armé fait le guet sur le trottoir. On le voit éloigner un taxi. Pendant ce temps-là, ses deux complices sont à l'intérieur, ils dévalisent la bijouterie. Un jeune homme, depuis le trottoir d'en face, a tout filmé. Les malfaiteurs ont forcé l'entrée de la bijouterie Bulgari. Ils ont agressé le personnel de sécurité. À ce stade, on ne connaît pas encore le montant du butin. Un autre témoin a également filmé depuis une boutique en face. Un détail interpelle maintenant les enquêteurs. Sur les images, on voit que l'un des cambrioleurs portait un brassard orange vif. On présume qu'ils se sont fait passer pour des policiers. Cela pourrait expliquer que les malfaiteurs aient réussi à s'introduire dans le magasin, malgré un sas ultra-sécurisé. La même boutique avait déjà été la cible d'un braquage il y a un an et demi. Les auteurs avaient alors dérobé dix millions d'euros de bijoux. TF1 | Reportage J. de Francqueville, C. Blanquart, L. Baqué