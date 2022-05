Bijouteries : sont-elles assez protégées ?

C'est un braquage mené en plein cœur de Paris. En quelques minutes, sans tirer un coup de feu, et cela pose plusieurs questions. La place Vendôme concentre les joailliers et les séries de braquage. L'an dernier, il y en a eu un chez Bulgari avec 10 millions d'euros de butins volés et 3 millions chez Chaumet. En 2018 au Ritz pour 4 millions d'euros. Chopard a enregistré plus de 12 millions de pertes après les braquages de 2006 et 2016. Pourtant, depuis une dizaine d'années, la sécurité s'est renforcée. Vitrines blindées, SAS verrouillé, caméra, coopération avec la police, mais même les professionnels reconnaissent que les bijouteries ne sont pas impénétrables. Réaliser un braquage à Vendôme veut dire faire pile sous la fenêtre du ministère de la Justice installée sous la place et à 900 mètres du ministère de l'Intérieur et du Palais de l’Élysée. Les policiers sont donc nombreux, mais les bijouteries ne sont pas sous surveillance constante. Avec le renforcement de la sécurité, certains voleurs s'adaptent et osent des braquages à visage découvert pour rentrer dans la boutique sans réveiller les soupçons. L'an dernier, ce braqueur à visage découvert s'est enfui à trottinette électrique. Des voleurs qui innovent, mais qui finissent quand même presque toujours par être arrêtés. T F1 | Reportage F. Litzler, J. Lacroix-Nahmias