Les bijoux de Marie-Antoinette bientôt vendus aux enchères

Marie-Antoinette était la dernière reine de notre pays. Certains de ces bijoux étaient restés à l'abri du regard depuis plus de deux siècles. Ces pièces de joaillerie étaient conservées par la famille de Bourbon-Parme. Elles vont désormais être vendues aux enchères avec un pendentif valant près d'un million d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.