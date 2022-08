Bikini / une pièce : qui sera le champion de l'été ?

Au bord de l'eau, sur la plage, il y a clairement deux écoles : le bikini et le une-pièce. Bronzage, baignade, style, confort... Les avis sont partagés. Parmi les deux, qui sera le champion de l'été ? Le bikini ne dispose que 240 cm² de tissu alors que le une-pièce, son rival, est trois fois plus couvrant. Alors, choisir entre ces deux concurrents est parfois un casse-tête. Pour ce match, nous avons fait appel à Chloé et Angelina. Sur les réseaux sociaux, elles sont devenues expertes en essayage. La première manche concerne le bronzage, à la plage. Et le bikini l'emporte aisément. La deuxième vise le confort dans l'eau. Et nos modèles du jour enchaînent les longueurs. Les maillots sont mis à l'épreuve de la nage. Dans ce duel, le une-pièce remonte au score. Qu'en est-il du style alors ? Le match continue dans la boutique d'une styliste. Elle sera l'arbitre dans cette partie très serrée, avec un pari gagnant : la couleur. Là, le bikini et le une-pièce arrivent à égalité. Qui va gagner le face-à-face ? Tout se joue maintenant sur le prix. Parmi les modèles essayés par Angelina et Chloé, le maillot une-pièce coûte en moyenne 83,80 euros. Le bikini, lui, est à 69,80, soit 14 euros de moins. Finalement, le bikini l'emporte donc sur le une-pièce sur le score de 3 à 2. TF1 | Reportage L. Poupon, X. Boucher, J. Cressens