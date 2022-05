Billets d'avion : les prix s'envolent

C'est bientôt les vacances pour cet employé de la RATP. Avec sa compagne, ils ont l'habitude de voyager à l'étranger. Cette année au moment de réserver les billets, ils ne s'attendaient pas à de tels tarifs. En moyenne, les prix des billets d'avion ont augmenté de 10,8% par rapport à 2019. Parmi les destinations les plus touchées, il y a l’Asie, le Proche-orient et l’Afrique du nord. La première raison est la hausse du prix du pétrole. Le prix du kérosène représente 30% du billet d'avion. Contrairement à l'essence, ce carburant n'est pas taxé. L’État n'a donc aucune marge de manœuvre. L'autre explication est que le trafic aérien reprend mais avec de moins en moins de passagers en classe affaire. L'augmentation du télétravail pendant la crise du Covid a réduit les déplacements professionnels. Avec le Covid, les avions sont restés au sol pendant plusieurs mois voire plus d'un an selon les destinations. Il n'avait alors plus aucune rentrée d'argent pour les compagnies. Elles espèrent aujourd’hui rattraper ce manque d'activité. TF1 | Reportage L. Kebdani, P. Michel