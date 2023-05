Bio : il offre ses poireaux faute de les vendre

Bottes obligatoires dans un champ de poireaux bio de l'Oise. Depuis hier, c'est cueillette gratuite pour tous, et c'est vrai que la famille Martin est venue en force. Alertés sur les réseaux depuis six heures du matin, ils ramassent sans s’arrêter. Une organisation bien rodée, les hommes cueillent, Julie nettoie. Le monde présent ce jour-là ne la surprend pas. Mais que s'est-il passé ? Sur un hectare, les 40 tonnes de poireaux auraient dû être vendues par l'agriculteur dans le circuit bio depuis quelques mois, avant que le légume soit à son terme. Là, il est trop tard et la demande a baissé de 15% depuis deux ans, alors, tout devait être détruit. C'est pour cette raison que Pauline Drumont a voulu offrir sa production plutôt que de la jeter. Un manque à gagner de 25 000 euros. Inquiète, jamais elle n'aurait imaginé une telle situation, il y a tout juste un an. Il faudrait qu'elle vende à 1,80 euro le kilo le poireau pour être rentable. Seul réconfort, les clients sont nombreux pour la soutenir. Mais elle le sait bien, ce sont les rabais et les promos qui feront fonctionner sa boutique. Sa façon à elle de lutter contre l'inflation. TF1 | Reportage M. Dupont, S. Humblot