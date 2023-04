Biochar : les étonnants pouvoirs de la paille de riz

L'Asie est sans doute la région du monde la plus polluée. La qualité de l'air y est catastrophique, en raison de la mauvaise gestion des déchets. Au Cambodge, une société s'appuie sur des pratiques ancestrales pour développer le biochar, un charbon végétal, au cœur d'un cycle vertueux. C'est un déchet très encombrant, de la paille de riz ou l'écorce de la graine. Elle est l'un des plus importants rebuts de l'agriculture dans le monde. Des milliards de tonnes sont produites chaque année et il n'y a pas grand-chose à en faire. Alors, elles vont être brûlées et émettre dans l'atmosphère autant de milliards de tonnes de CO2, de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas le cas dans cette usine. Dans une machine, l'écorce de riz va, en quelque sorte, être cuite à l'étouffée. Il ne reste plus que le carbone, sous une forme très légère de charbon végétal. Du carbone séquestré, c'est moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si tous les déchets agricoles étaient traités ainsi, le réchauffement climatique pourrait ralentir. TF1 | Reportage M. De Chevigny