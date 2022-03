Biogaz : l'alternative au gaz russe ?

Dans ces cuves, les eaux usées des Toulousains deviennent de l’énergie. Depuis quatre mois, cette station d’épuration produit du biogaz. Cette production permet d’alimenter 11 000 habitants de la métropole. Son prix est fixé pendant 15 ans. Il n’est donc pas soumis aux variations du marché. Cette énergie peut être créée à partir des eaux usées, mais aussi d’ordures ménagères et de fumier comme dans cette exploitation. Pour l’instant, le biogaz reste marginal. Il ne représente que 2% du gaz consommé en France. D’après les prévisions, ce chiffre devrait être multiplié par dix d’ici 2030. Pour y parvenir, l’Union Européenne et les collectivités locales multiplient les aides. En Ariège, cet éleveur a reçu plus d’un million d'euros de subvention. Pour les agriculteurs, l’avantage est double : recycler leurs déchets et se diversifier en vendant ce gaz. Certaines implantations sont compliquées par les nuisances, l’odeur, et les nombreux trajets en camion. T F1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet