Biotech française : bientôt un vaccin contre le cancer ?

Transgene, une start-up française installée à Strasbourg, pionnière dans la biotechnologie, travaille à la mise au point d'un vaccin pour guérir certains cancers. "Ici, chaque semaine, les équipes produisent un lot de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer unique pour chaque patient", précise Hedi Ben Brahim, PDG de la société. Depuis 15 ans, l'entreprise travaille sur des virus inoffensifs dont elle modifie l'ADN. Une fois injecté, ce virus va stimuler le système immunitaire et les globules blancs générés vont agir comme des missiles pour détruire les tumeurs cancéreuses. Un premier patient à Toulouse a déjà reçu le traitement en janvier. Il faudra plusieurs mois avant d'obtenir des résultats. Mais ce qui paraissait inenvisageable, il y a encore 5 ans, devient une réalité. Le vaccin est produit en moins de trois mois. À chaque fois, il faut d'abord récupérer un morceau de la tumeur du patient pour analyser précisément son profil génétique. Cela représente trois milliards de données. D'où le recours à l'intelligence artificielle, un superordinateur capable d'identifier les gènes qui serviront à fabriquer le vaccin. À l'Institut Curie à Paris et à Toulouse, les médecins vont proposer ce vaccin à 30 patients souffrant de cancer ORL, lorsque les traitements classiques n'auront pas suffi. "Il y a à peu près la moitié des patients qui vont récidiver de leur cancer et potentiellement en mourir. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'on diminue de façon drastique ce risque de récidive", explique Pr Christophe Le Tourneau, responsable du département des essais cliniques précoces - Institut Curie. Si tout va bien, ce vaccin pourrait rejoindre l'arsenal thérapeutique contre le cancer d'ici cinq ans. Restera un défi de taille : organiser une production industrielle de vaccin adapté à chaque patient.