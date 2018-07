Bison futé voit rouge pour les départs en vacances

En ce week-end du 21 juillet 2018, les routes des vacances risquent d'être saturées. En effet, Bison futé annonce les couleurs de la circulation avec du rouge pour les départs de ce 21 juillet 2018, mais du vert pour ceux du 22 juillet 2018. Par ailleurs, c'est sur l'autoroute A10, un axe privilégié des vacanciers, que le trafic risque d'être le plus rude. Les automobilistes devront donc s'armer de prudence et de patience pour leur départ en vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.