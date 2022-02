Bisons, élans, chevaux... au cœur de l'hiver

Sur ce haut plateau à 1 000 mètres d'altitude, des bisons, des chevaux de przewalski tous ensemble et prêts à liberté. Dans la réserve, ces animaux sauvages se laissent pourtant s'approcher de très près. Les bisons sont les plus gros mammifères terrestres d'Europe. Cette famille est venue à leurs rencontres à pieds. Habitués à la présence humaine, des espèces sont alors peu à peu introduites dans la réserve. Ce matin, le fondateur du parc part à la rencontre des deux femelles élans arrivées il y a deux ans. Il ne s'agit pas pour autant de les apprivoiser. Avec cette distance entre l'animal sauvage et l'homme qui est une distance respectueuse. En parcourant les 700 hectares du parc, les visiteurs peuvent observer une cinquantaine de bisons, ils n'étaient qu'une vingtaine à la création de la réserve. Cette année, l'hiver est particulièrement doux, la neige fond rapidement. Les scientifiques vont étudier l'impact que cela va avoir sur les animaux de la réserve. T F1 | Reportage A. Flieller, B. Taïb