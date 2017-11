Le Black Friday promet-il de bonnes affaires ?

Originaire des États-Unis, le Black Friday est une journée de promotions qui tend à devenir un phénomène incontournable en France. Là-bas, il précède traditionnellement la fête de Thanksgiving, qui n'est pas dans notre culture. Toutefois, le Black Friday reste une belle aubaine pour les commerçants et consommateurs de l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.