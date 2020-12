Black Friday : un engouement que les petits commerces ne partagent pas

Des rabais alléchants s'affichent sur leurs vitrines, mais en coulisses, certains commerçants font grise mine. À Bordeaux, Nicolas Bonfils, vendeur de bijoux, a dû brader ces bijoux pour jouer le jeu du Black Friday. "Je trouve vraiment que ce sont des opérations lamentables à deux doigts de Noel parce que ça nous fait perdre énormément de marges. Et on est obligé de jouer le jeu vis-à-vis du client", dit-il. Impossible de rivaliser avec les géants du textile. Si les grandes enseignes font des marges importantes, c'est qu'elles achètent peu cher et en grande quantité. C'est leur secret. Le point fort de la grande distribution que ce soit en magasin ou sur Internet, ce sont tout simplement les volumes. Du volume et des stocks conséquents qui coûtent cher. Dans certaines enseignes de prêt-à-porter, officiellement pas de Black Friday mais des remises allant jusqu'à 70 % pendant plusieurs semaines. Le but est d'écouler à tout prix les stocks de la saison. D'autres promotions auront lieu lors des soldes. Les petits commerçants ont obtenu leur report au 20 janvier prochain.