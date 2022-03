Blé et tournesol : l'Ukraine continue de produire coûte que coûte

C'est tout à la fois la plus grande fierté d'un peuple et sa principale richesse. "Voici l'or ukrainien, c'est son sol", nous affirme Katarina Chubko, exploitante agricole. Une terre noire, parmi les plus fertiles du monde, qui lui vaut le titre de grenier à blé continental. La période des semences débute en pleine guerre. La prochaine récolte s’annonce compliquée, car 7 500 hectares, Katarina doit gérer toutes les conséquences de la guerre. L'Ukraine produit 80 millions de tonnes de céréales et d'oléagineux par an, une production exportée aux deux tiers. Problème, la quasi-totalité de ces exportations se fait par la mer Noire, désormais inaccessible. Le rail est la seule issue possible. Pour éviter une crise humanitaire dans le pays, Kiev a annoncé le gel d'une partie de ses exportations. Mais l'Ukraine est un acteur clé de l'alimentation mondiale. Sans elle, certains pays d'Afrique courent à la catastrophe pour Nazariy Zinko, économiste et spécialiste du monde agricole. Depuis le début du conflit, il y a trois semaines, le prix du blé a déjà augmenté de 70 %. TF1 | Reportage H. Dreyfus, D. Bordier, S. Roland