Blé russe : comment s'en passer ?

Sur la mer Noire, plus aucun cargo ne circule. Toutes les exploitations de blé en provenance de Russie et d'Ukraine sont au point mort. Alors, à des milliers de kilomètres de là, dans l'Hexagone, sur le port de Rouen (Seine-Maritime), un exportateur de blé français s'attend à voir exploser la demande. L'Hexagone est en effet largement auto-suffisante. Elle exporte la moitié de sa production de blé, notamment en direction des pays de l'Afrique du Nord, clients de l'Ukraine. Une vingtaine de bateaux, qui venaient de ce pays, ne viennent plus. Peut-on produire plus de blé chez nous ? Pour la récolte de cet été, non, car il est trop tard. Par contre, pour l'an prochain oui, à condition de ne pas mettre de champ en jachère. Or, la réglementation européenne impose désormais que 4 % des champs soient au repos. C'est une aberration pour cet agriculteur, car cela représente quatre hectares sur son exploitation. Toute cette situation fait flamber les cours du blé, soit 400 euros la tonne, du jamais-vu. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P. Corrieu, M. Gatineau