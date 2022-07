Blé ukrainien : un butin de guerre pour les Russes

On les appelle les "terres noires" parmi les plus fertiles du monde. Ces milliers d'hectares de blé étaient l'un des trésors de l'Ukraine. Il y a un travail pour la République séparatiste autoproclamée de Donetsk. Il nous emmène là où l'armée russe est passée, au début de son offensive. Ces champs percés de tranchées, piégés par les mines, faisaient partie de la ligne de front. En catastrophe, le blé a été planté en printemps dans ces terres, désormais, sous contrôle pro-russe. Si la chaleur persiste, la récolte pourra démarrer dans une dizaine de jours. Ce sont les agriculteurs ukrainiens propriétaires de ces champs qui vont moissonner. Zoom sur les zones de culture du blé et les territoires occupés par l'armée russe. Moscou veut à présent exploiter et exporter ces futures récoltes grâce au port de Marioupol passé sous son contrôle. Les dernières mines flottantes ont été neutralisées pour reprendre le trafic maritime. La presse a été conviée pour l'occasion. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage J. Garro, M. Merle