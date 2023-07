Blessés de guerre : des chiens pour se reconstruire

Cela fait partie des plaisirs simples qu’ils avaient oubliés : se promener en forêt. Pour ces militaires atteints de stress post-traumatique, c’est une nouvelle première fois. À l’issue d’un stage de médiation canine, Nicolas pourra adopter le chien qui l’accompagne. Il part se cacher discrètement. Tic, son chien, va devoir le retrouver au flair. Et au bout de quelques secondes seulement, il le retrouve. Depuis trois ans et demi, le sergent Nicolas est en arrêt de travail. Il a peu à peu sombré, sans blessures apparentes, après l’embuscade d’Uzbin, en Afghanistan, en 2008. Edward, lui, préfère ne pas parler de ses missions en Centrafrique ou au Mali. Ce qui compte, c’est le présent et les progrès avec son chien. Pour l’aider à retrouver une vie sociale, une autre épreuve, ce soir-là. Il doit cuisiner pour deux instructeurs, sans se laisser perturber par son chien. Cela fait deux ans qu’il n’a pas reçu chez lui. Progressivement, ces animaux et leurs maîtres franchissent de nouveaux obstacles, ensemble. TF1 | Reportage E. Lefebvre, G. Parrot