Blessés de guerre : leur combat pour se reconstruire

Les soldats de l'armée française risquent leur vie en permanence sur le terrain. Ces dernières années, ils sont intervenus au Mali, en Centrafrique, en Syrie et en Afghanistan. Certains en sont revenus marqués à vie, des traumatismes parfois psychologiques dont il faut des années pour guérir. Découvrez le témoignage de certains d'entre eux en plein stage de reconstruction. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.