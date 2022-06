Blessés de guerre : randonnée solidaire sur le GR20

Sept soldats rattachés à la sécurité civile de Corse se sont réveillés très tôt le matin et prennent le petit-déjeuner ensemble. La nuit a été agitée pour certains. Le groupe, composé de six hommes et d'une femme, s'attaque au GR20, la randonnée la plus difficile d'Europe. Il n'y a pas de démarrage en douceur, car ça grimpe dès les premières foulées. Ces militaires avaleront la première tranche, de seize étapes en douze jours seulement, soit 180 km, dont 13 000 mètres d'ascension verticale. Comme d'autres unités, ils ont lancé une cagnotte pour aider les blessés de l'armée de Terre. Sur le dos, ils transportent un sac avec des vêtements, une tente, de l'eau. Le caporal-chef Sandra, surnommée "la guerrière" pour son mental d'acier nous propose de le porter. L'humour n'est jamais loin avec eux. C'est l'occasion de découvrir une spécialité corse "la magagne". Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage F. Agnès, D. Salmon