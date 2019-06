Blessés de guerre : une course pour se dépasser

L’École de l'Air de Salon-de-Provence a récemment organisé une course pour les blessés de guerre. Pour cette épreuve de sept kilomètres et de 78 obstacles, les participants se sont préparé toute une année pour se prouver qu'ils en sont encore capables. Cet événement a notamment pour objectifs de leur faire retrouver l'esprit de corps et de permettre aux valides de mieux comprendre les blessés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.