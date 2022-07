Bleues : objectif finale !

C'était une si longue attente pour les joueuses, comme pour leurs supporters, à la fois pour retrouver les demi-finales d'une grande compétition, mais aussi pour marquer le but qui les a fui pendant plus de 100 minutes. D'après Kadidiatou Diani, les Bleues n'ont jamais perdu espoir, même face au manque de réussite. Les supporters, eux, ont longtemps cru que l'histoire allait se répéter jusqu'à la prolongation et le penalty d'Eve Perisset. Une ambiance des grands soirs règne à la sortie du stade. Les joueuses ont voulu prolongé la fête. Dans la soirée du 23 juillet, les sourires illuminaient les visages. Mais ce 24 juillet, la demi-finale est déjà dans toutes les têtes. Près de 24 heures après leur victoire, place à la récupération. Les Bleues affronteront l'Allemagne le 24 juillet prochain. C'est la nation la plus titrée de l'histoire de l'Euro. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko