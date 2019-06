Les Bleues : le public en redemande !

On affiche une grande sérénité du côté de nos joueuses après un démarrage des plus réussis dans cette Coupe du monde 2019. Les Bleues se préparent actuellement pour leur deuxième match contre les Norvégiennes, mais elles commencent aussi à prendre goût au bain de foule. Pendant une heure et demi, les joueuses de Corinne Diacre se sont entraînées devant plus de 500 spectateurs. La confirmation d'un engouement sans précédent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.