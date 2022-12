Bleus : la sérénité affichée

Depuis vendredi soir, certains joueurs malades sont de retour. C'est le cas de Dayot Upamecano et d'Adrien Rabiot. Éloignés du terrain depuis quelques jours, ils semblent avoir repris des forces. Mais au sein des Bleus, il n'y a pas vraiment de gestes barrières. Et un mystérieux virus semble se propager jour après jour. Ce samedi matin encore, l'état de santé des Bleus est au cœur des questions de tous les journalistes. "On gère au mieux avec le staff médical", leur répond Didier Deschamps. Le sujet agace le sélectionneur, car désormais Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman, eux aussi, sont touchés par ce syndrome viral. Les trois joueurs présentent les premiers symptômes d'une grippe. Ils ont manqué l'entraînement hier. D'après nos informations, le médecin des Bleus vient de renforcer les mesures barrières. Plus de gel hydroalcoolique, désinfection systématique des surfaces de contact et désormais masque obligatoire pour tous les salariés de l'hôtel des Bleus. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires