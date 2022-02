Blizzard aux Etats-Unis : jusqu'à 70 centimètres de neige en ville

Ne vous fiez pas à ce ciel azur, ni à ce généreux soleil qui illumine Boston. Les températures sont descendues dans la région, ce dimanche matin, jusqu'à moins quinze. en une journée, 60 centimètres en ville. Record pour Boston. Mais à la campagne, c’est encore plus. Dans cette commune rurale, Lincoln, tout le monde est équipé pour profiter de la neige. Ce dimanche matin encore dans le Massachusetts, plus de 50 000 foyers sont sans électricité. “Ce qui est bien, c’est que les habitants sont restés chez eux. Ça a permis de dégager les routes facilement. Alors que les autres années, ils sortent quand même et ça fait un bazar”, nous dit une femme. À Concorde, les magasins fermés samedi, rouvrent leur porte après bien des efforts. “L’alerte à la tempête est désormais levée. Mais les conséquences vont continuer à se faire sentir pendant plusieurs jours : la neige, bien sûr, le verglas également et ses températures négatives qui vont frapper tout le Nord-Est”, a rapporté Axel Monnier, notre correspondant sur place. Pendant 24 heures, la neige, le blizzard ont balayé la région. De la capitale, Washington jusqu’à New York. C’est déjà la quatrième tempête de neige subi par le nord-est des Etats-Unis depuis début janvier. T F1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard