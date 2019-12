Blocage des dépôts pétroliers : les stations du Grand Ouest prises d'assaut

Plusieurs dépôts pétroliers sont toujours bloqués en Bretagne et dans le Grand Ouest. Les professionnels du BTP protestent contre la suppression d'un avantage fiscal sur le carburant qu'ils utilisent pour leurs engins. Craignant une pénurie, les automobilistes ont pris d'assaut les rares stations-service encore ouvertes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.