Blocages et dégradations en Guadeloupe : une mobilisation sous tension

Les anti-pass sanitaires ont mis le feu pour exprimer leur colère. Dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre, quatre immeubles sont partis en fumée. Tout autour de la ville, des carcasses de voitures sont incendiées et servent à bloquer les routes. Ces groupes d'activistes qui manifestent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des pompiers et des soignants sont de plus en plus violents. Dans la vidéo en tête de cet article, ces pompiers grévistes déplacent les véhicules pour barrager la route. Ces Guadeloupéens parviennent toutefois à la force de leurs bras à se frayer un chemin. Mais à quelques kilomètres de là, à Goyave ou encore à Montebello, ce vendredi matin, il était impossible de circuler. Les habitants sont dans l'inquiétude. Pour libérer les grands axes, les forces de l'ordre sont appelées en renfort. Aux Abymes, les gendarmes tentent de déloger ces pompiers grévistes. Ils les repoussent avec leurs lances à incendie. Sur l'île, après quatre jours et quatre nuits de tension, les manifestants semblent déterminés à poursuivre le mouvement. Au CHU de Pointe-à-Pitre, la mobilisation se durcit. 12% du personnel, tous non-vaccinés, a été suspendu. Les grévistes ne laissent passer que les ambulances. Pour rétablir au plus vite la situation, le gouvernement a annoncé l'envoi de 200 gendarmes et policiers en renfort. TF1 | Reportage A. Basar, B. Jourdier, A. Lebranchu