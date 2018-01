Blocages des prisons : un "projet d'accord" prévoit la création de 1 100 postes

Les prisons sont-elles en bonne voie pour sortir de la crise ? La CGT et l'Ufap-Unsa ont annoncé le vendredi 19 janvier 2018 la conclusion d'un protocole d'accord avec l'administration pénitentiaire et le gouvernement. Dans ce texte, l'exécutif compte apporter 1 100 emplois supplémentaires, renforcer la sécurité des gardiens de prison et prévoir des conditions de détention particulières pour les prisonniers radicalisés. En l'absence de nouvelles dispositions sur la rémunération, le syndicat FO rejette ce protocole et appelle à la poursuite de la grève. Notons que la mobilisation touche quatre établissements pénitenciers sur dix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.