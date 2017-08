Les blogueurs déco fourmillent sur les réseaux sociaux. Avec peu de moyens mais beaucoup d’imagination, ils proposent aux internautes de partager leurs astuces et bonnes idées de décoration à petit prix. Designers, restaurateurs de meubles, ces champions du "do it yourself" sont suivis par des milliers d’internautes et sont parfois sollicités par les marques.