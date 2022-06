Bob, chemises hawaïennes, sabots : ils reviennent !

"Magnum", série culte des années 80 n’est plus. La chemise hawaïenne, elle, est restée. Icône de l’été, la chemise exotique apparaît dans les années 30 et s'octroie le rang de star à Hollywood, sur le dos de Tom Selleck, dans Magnum. Une touche nostalgique, et un air de vacances pour un vêtement qui ne s’est jamais pris au sérieux. À l'instar d’Antoine ou de Carlos, il faut oser jouer avec les tendances estivales et ne pas avoir peur des revenants. Comme le bob décliné dans toutes les matières et tous les imprimés. “Ce qui est incroyable, c’est que cette saison, énormément de pièces dont on se moquait comme le bob, la banane, mais en fait, aujourd’hui, on les voit même sur les défilés”, explique Elodie Van Den Hende, experte Mode Miroir. Porté sur la plage, pour se protéger du soleil depuis les années 60, ou encore accessoires fétiches du tour de France, le très populaire bob s’invite désormais sur les podiums. La couture l’anoblit. Le Bob devient désirable, un accessoire de mode que tout le monde s’arrache. Dans la maison de couture Léonard, cette saison, chaque tenue a son bob. D'aucuns diront qu’ils trouvent ça beau, et les sabots ne s’en plaignent pas. À grand bruit de semelle en bois, eux aussi envahissent nos rues dans un esprit revival 70. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 Reportage C. Magne, J.F Drouillet