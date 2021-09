Bodyguard, une application niçoise gratuite pour lutter contre le harcèlement numérique

Cent, deux cents messages par mois d’insultes sur les réseaux sociaux à l’encontre de ce médecin pour avoir exprimé publiquement sa position en faveur de la vaccination. Ces injures deviennent encore plus virulentes, jusqu’à l’insoutenable. Le 12 juillet dernier, au moment où le président de la République a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie : “T’es un bon doc, mais t’es un doc mort”, “Vivement que je te tue”. Ces menaces ont disparu, le docteur Clareau ne les subit plus grâce à une application française. Son nom : Bodyguard. Ces gardes de corps virtuels,ce sont eux. Une centaine de collaborateurs, incollables sur les réseaux sociaux, veillent au bon fonctionnement d’une nouvelle technologie, créée par ce jeune homme de 25 ans. Contrairement aux autres modérateurs, son invention comprend le sens d'une phrase et peut ainsi filtrer sans censurer des millions de commentaires haineux. Cette application de Charles Cohen a déjà été téléchargée 70 000 fois par des politiques, des influenceurs et aussi par des enfants. Les protéger est la priorité de Charles. Savoir que des adolescents peuvent télécharger ce bouclier est un soulagement pour l’association de protection de l’enfance de Justine Atlan. Pointés du doigts, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer. Plusieurs d’entre eux viennent de contacter Bodyguard pour les aider dans cette lutte.