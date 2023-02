Bohême : la passion cristal

C'est une région où il faut souvent passer sous les nuages, percer la brume de l'hiver pour que la bohème du nord dévoile enfin sa richesse, le cristal. Dans l'atelier du maître Jiri Pacinek, comme son père avant lui, il joue avec le cristal à 1 200 degrés, le coup et le tord en suivant son inspiration. Et l'artiste très productif n'a plus de place. Son jardin sera sa vitrine. Une centaine d'objets sont posés dans la nature, comme un arbre aux fleurs de cristal. Une petite boutique en pleine montagne cache parfois un savoir-faire unique au monde, la fabrication de perles de cristal. Il s'agit d'un artisanat traditionnel. Des milliers sont produits chaque jour. Une fois séparée, la décoratrice de perle les enfile avec précaution pour réaliser des décorations qui servent à Noel ou à Pâques, une tradition en République tchèque et des cadeaux très appréciés. Des trésors cachés au milieu des collines, mais aussi derrière les immeubles tristes aux façades décrépies. Alors poussé la porte et entrez dans un autre monde, celui des tailleurs de cristal. C'est l'école de bohème, avec ses tailles profondes et son harmonie parfaite. Ce produit de luxe pourrait aussi vous accompagner jusqu'au ciel. Dans une usine désaffectée se trouve la maquette en cristal à un cinquième d'un sarcophage pour la reine du Danemark, Margrethe II. Une étrange commande reçue il y a 5 ans par l'artisan tchèque Zdenek Lhotsky. Le sarcophage de cinq tonnes est déjà installé dans la cathédrale de Roskilde, où reposent les monarques danois depuis le XIVe siècle. Mais de toute façon, ce tombeau de cristal restera vide, car il est censé n'accueillir que l'âme des défunts. Et si la reine est toujours vivante, une chose est sûre, il symbolise déjà l'âme des verriers tchèques. TF1 | Reportage M. Dupont