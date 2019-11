Bohin France, la dernière manufacture française d'aiguilles et d'épingles

La manufacture Bohin France a été créée en Normandie en 1833, à Saint-Sulpice-sur-Risle. Chaque année, plusieurs millions d'aiguilles et d'épingles sortent de l'usine. Pour fabriquer les petites aiguilles à coudre, 27 étapes et deux mois sont nécessaires. Une fabrication artisanale et un savoir-faire ancestral, 100% Made in France. L'enjeu est de résister face à la concurrence étrangère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.