Bois de Boulogne : rencontres inattendues

C'est l'histoire d'un bois où tous les mondes se croisent, et parfois même se côtoient. Un bois qui doit son existence à coup de cœur, celui de Napoléon III pour Hyde Park, à Londres. Il voulait le même aux portes de Paris. Alors, dans cette immense forêt, il a fait construire des allées, creuser des rivières, et même deux grands lacs pour donner vie à ce que l'on surnomme aujourd'hui "le poumon vert de la capitale". En 1783, le bois fut même le lieu choisi par les frères Montgolfier pour faire décoller leur nacelle, le premier vol habité de l'histoire. Et au bois de Boulogne, l'histoire est derrière chaque arbre et chaque bâtisse. Dans ce parc, rien n'a jamais été laissé au hasard. Sous le Second Empire, 200 000 arbres ont été plantés. Mais il n'en reste plus qu'un, un séquoia de 150 ans, le doyen du parc. Les autres ont été sacrifiés ou n'ont pas survécu à la pollution, celle du boulevard périphérique construit dans les années 70. TF1 | Reportage A. Basar, M. Gatineau, B. Hacala