Bois de résonnance : à la recherche de l'accord parfait

Dans les forêts du Jura grandissent des arbres d'exceptions. Des vénérables, qui, un jour peut-être, deviendront notes de musique. Porté par son désir de perfection, l'homme doit compter avec la nature. À 1 000 mètres d'altitude, Bernard et Florent sont à la recherche de bois de résonnance. Moins d'un épicéa sur cent répond à leur critère. Un arbre sans aucun défaut, le graal de ces scieurs. Lorsqu'il a appris l'existence de ces bois de résonnance, Florent Scharwatt-Bloch a abandonné son travail d'ingénieur et acheté la scierie. Cette découverte a changé sa vie. Pour mieux comprendre, nous sommes allés à Mirecourt, capitale de la lutherie française. Il n'y a que douze élèves par promotion. Et pour fabriquer une table d'harmonie, la partie supérieure du violon, ils mettront des semaines, avec le plaisir de ressentir les différentes essences. Après un an de travail, Titouan et William testent les violoncelles qu'ils ont fabriqué. Difficile de ressentir leur trac, la naissance des premières gammes est un moment d'émotions. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, I. Blonz, É. Schings