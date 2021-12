Bois français : pourquoi les Chinois se l'arrachent

Depuis quelque temps, ce fabricant de cercueil en bois a un problème. Il manque de chêne. C’est qu’il devient plus difficile à trouver et donc plus cher. Pour ce patron, pas de doute, les responsables, ce sont les Chinois. Ils viennent acheter nos arbres. Et donc, font augmenter les prix. A-t-il raison ? Pour le savoir, nous avons suivi la route du bois et sommes allés à Shandong, sur la côte Est de la Chine. Ici, des monticules de troncs s’étendent à perte de vue. Sur cette immense zone de stockage, de l'épicéa, bien de chez nous. À la fois malléable et très résistant, l’épicéa sert à la construction. Il n’est pas toujours de très bonne qualité, parfois abîmé par les parasites. Mais les Chinois s’en moquent, ils en veulent beaucoup. Si les Chinois raffolent du bois français, c’est avant tout, parce que leur gouvernement privilégie l’importation pour préserver les forêts chinoises. Avec la reprise économique, la demande en matériaux atteint des sommets. Et la classe moyenne chinoise a des goûts de luxe. Mais pourquoi vendons-nous nos bois à la Chine alors que nous en manquons ? Éléments de réponse et l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage A. de Précigout, J. Jankowski