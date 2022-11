Bois : les arnaques pullulent sur Internet

Arnaud Dubois est à la tête d’une entreprise de bois de chauffage. Il ne livre ses bûches que dans le département du Nord. Pourtant, depuis deux semaines, il reçoit des centaines d’appels de tout l’Hexagone. Tous ont acheté leur bois sur un site frauduleux au nom d’Arnaud. Une fausse page internet qui reprend à la perfection les données de l’entrepreneur. Adresse, mentions légales, faux avis clients... tout y est. Sauf qu’Arnaud n’a jamais eu de site web. L’argent arrive tout droit dans la poche des arnaqueurs. Des victimes partout dans le pays, Serge est l’une d’elles. "Il n’y avait que le prix qui pouvait me laisser sous-entendre qu’il y avait quelque chose", dit-il. Il avait acheté trois stères pour 100 euros, un tarif trois fois moins cher que ceux du marché. Émilie, habitante de l’Eure aussi a failli valider 400 euros d’achat. Seulement, quelques détails l’ont alerté, et elle s’est avisée in extremis. Si cette mésaventure vous est arrivée, il vous reste à porter plainte. TF1 | M. Début, M. Stiti, P. Humez