"Boîte noire", le polar de l'été sort ce mercredi

Avec Pierre Niney, André Dussollier, "Boîte noire" sort mercredi sur les écrans. Une intrigue qui nous emmène au cœur de l'enquête suite à un crash d'avion et qui a demandé aux acteurs une certaine préparation. "BEA" et "boîte noire" sont des mots martelés dans les médias après chaque catastrophe aérienne. Pour la première fois au cinéma, un film nous plonge dans une enquête au cœur d'une boîte noire. Pour les besoins du film, Pierre Niney a passé du temps aux côtés des équipes du BEA, le Bureau Enquête Analyse. C'est là qu'il a été formé de A à Z à son rôle d'expert. La boîte se trouve à l'arrière de l'appareil, là où elle a le moins de risque d'être détruite au cours d'un crash. Elle enregistrerait donc tous les sons dans l'appareil, stockés sur une carte mémoire, profondément enfouie au cœur de la boîte. L'enquête peut commencer. Les enquêteurs doivent analyser les conversations, mais aussi les bruits d'alarme ou de moteur. Les pistes sont parfois multiples, complexes et angoissantes. Une matière à polar.