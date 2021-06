Boîtes contre bars de nuit : une concurrence déloyale ?

Dans sa discothèque désertée depuis plus d'un an, Morgan installe sur la piste de danse un peu de mobilier. Peine perdue, puisqu'il ne rouvrira pas sa boîte de nuit début juillet. Les conditions imposées par le gouvernement, comme le pass vaccinal demandé à l'entrée de la discothèque ou encore le port du masque à l'intérieur lui semble impossibles à respecter. Il nous emmène alors sur la Grand'Place de Béthune, un lieu où se concentrent beaucoup de bars. La nuit tombée, dans ce lieu comme partout ailleurs dans l'Hexagone, les bars se transforment en discothèque. On y fait la fête, on y boit, on y danse, et la plupart du temps sans masque. Pour Morgan, c'est une concurrence déloyale. Pourtant, d'autres patrons de boîte de nuit ont décidé de rouvrir malgré tout. C'est le cas de Pascal à Grémonville. Sa discothèque peut accueillir 1 000 clients par soir, mais le protocole prévoit une jauge à 65%. Lundi, plusieurs patrons de boîte de nuit seront reçus à l'Élysée. Ils espèrent obtenir un allègement du protocole.