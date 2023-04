Boléro : le ballet hypnotique de Béjart

Créé en 1961, il n'y a d'abord que des interprètes féminines pour le Boléro de Maurice Béjart. Mais une révolution s'est faite 20 ans plus tard. Un ballet réversible unisexe, du jamais-vu, dans l'une des chorégraphies les plus érotiques de l'histoire. Le Boléro devient l'ambition ultime. Les plus grands interprètes veulent s'y mesurer. Le succès mondial arrive avec le film de Claude Lelouche, les Uns et les Autres. Il fait danser Jorge Donn sous la Tour Eiffel avec Maurice Béjart, en souffleur hyper attentif. Retenir l'ordre des pas du Boléro est un vrai casse-tête. Maurice Ravel a composé une partition géniale mais répétitive et donc imprévisible. Il a donc fallu trouver des solutions. Chaque pas a donc son petit nom. Samba, folklore, grec... Il en existe 18. Dans un document qui sert encore de bible, on voit les dessins tracés par l'une des danseuses du ballet pour aider les solistes. Aujourd'hui, Dorothée Gilbert sait qu'elle bénéficie aussi d'une solide antisèche, un prompteur qui fait défiler les noms de chaque pas à venir. Une petite facilité pour s'emparer de ce Boléro éternel, au décor et aux costumes inchangés, mais qui laisse toujours un public médusé par cette drôle de cérémonie à la fois diabolique et sacrée. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J. Y. Mey, G. Vuitton