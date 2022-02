Bombardements à l’est de l’Ukraine : des civils évacués vers la Russie

Les voitures se ruent vers les stations essence. À Louhansk, ville contrôlée par les séparatistes pro-russes, les autorités viennent de demander aux civils d'évacuer. Les habitants se préparent comme l'a constaté notre envoyé spécial sur place dans la vidéo en tête de cet article. S'affichant en protecteur, Vladimir Poutine a annoncé qu'il hébergerait les réfugiés en Russie, les nourrirait et leur donnerait 129 euros. Dans le Donbass occupé par les séparatistes et à Donetsk, les sirènes retentissent pour demander aux civils d'évacuer. Une guerre des mots commence. Le chef de cette République autoproclamée accuse l'Ukraine. C'est un mensonge, rétorque le gouvernement ukrainien. Après deux mois plutôt calmes, les affrontements se sont intensifiés ces derniers jours de part et d'autre de la ligne de front. Côté ukrainien, une école a été touchée sans faire de victime. Jeudi, 600 échanges de tirs ont été répertoriés par les observateurs internationaux. C'est deux fois plus que la moyenne de l'année 2021. Est-ce le signe qu'une guerre entre la Russie et l'Ukraine se rapproche ? Coté russe, Vladimir Poutine dit continuer à retirer des troupes. Mais les États-Unis ne le croient pas. Bien au contraire, le nombre de soldats russes augmentent de 130 000 début février à 169 0000 voire 190 000. Ce vendredi soir, le président américain doit s'entretenir par visioconférence avec Emmanuel Macron et plusieurs autres leaders européens. TF1 | Reportage Michael Guiheux, L. Boudoul, G. Parrot