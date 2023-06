Bombardements en Russie : la peur change-t-elle de camp ?

Des combats filmés dans un village en Russie. Des images tournées par les habitants montrent des affrontements entre l'armée russe et des milices pro-ukrainiennes à Novaya Tavolzhanka. L'une de ces unités a diffusé des images affirmant que ces soldats avaient effectivement pénétré dans cette commune ce dimanche 4 juin. Ces soldats ne sont pas issus de l'armée ukrainienne, mais sont des miliciens d'origine russe polonaise, opposés à Vladimir Poutine et soutenus par Kiev. Ils opèrent par petits groupes et font peu de dégâts, mais leurs opérations prouvent que les frontières de la Russie sont vulnérables. Ils concentrent leurs efforts loin du front. Leurs attaques ont lieu autour de Chebekino et Belgorod, à quelques kilomètres de l'Ukraine. Conséquence, les autorités russes ont ordonné l'évacuation de la population. Plus de 4 000 personnes ont été relogées dans des centres d'accueil. L'impact psychologique est énorme pour ces habitants qui ne s'attendaient pas à ce que l'ennemi puisse envahir leur territoire. À la télévision, le chef de l’État russe tente de rassurer, mais il ne peut pas dissimuler les faits. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Rosso, L. Gorgibus