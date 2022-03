Bombardements imminents à Odessa ?

Au sud-ouest de l'Ukraine, Odessa, le plus grand port d'Ukraine, est une autre cible des Russes. Les bombardements seraient imminents d'après le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Quelle est la situation en ce moment ? Pour l'instant, pas encore de bombardement, mais on sent l'angoisse qui est en train de monter chez les habitants. Depuis des jours, ils sentent que cette menace se rapproche de la troisième plus grande ville du pays. Ce dimanche matin, ils angoissent sans savoir précisément quand cet assaut aura lieu. Ce dimanche matin, au moment d'un tournage en plein centre-ville d'Odessa, à midi, les sirènes ont retenti de nouveau. Ces alertes se multiplient depuis maintenant plusieurs jours. Tous ont entendu l'avertissement de leur président, Volodymyr Zelensky, affirmant que les troupes russes s'apprêtent à bombarder Odessa, en ajoutant que ce sera alors un crime militaire et un crime historique. TF1 | Duplex E. Lefebvre