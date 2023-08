Bon plan de l'été : on a échangé nos maisons

L’échange de maison est devenu une habitude. Pour ses vacances, la famille Osbert aime échanger sa maison à Angers (Maine-et-Loire) avec celle d'autres Français. Ce dimanche soir, ils dormiront en Normandie, et des Normands viendront chez eux. Emmanuelle Osbert, vacancière adepte des échanges de maisons, s'est aussi inscrite sur un site qui propose ces échanges. L'abonnement annuel coûte 160 euros. Ensuite, elle n'a plus rien à payer pour le logement. Dans le Cotentin (Manche), la famille Lehobey prend le chemin inverse. Les deux voitures vont se croiser sans se voir. C'est leur vingt-sixième échange de maison. Ils ont ainsi sillonné le pays. Cet après-midi, ils arrivent à Angers. Pour eux, l'échange de maison est plus confortable et promet des vacances inattendues. A priori, la température de la piscine convient aux enfants. En Normandie, la famille Osbert nous a envoyés des nouvelles : les vacances ont déjà bien commencé. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon, S. Guerche